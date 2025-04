Ruszył na ratunek przerażonym futrzakom. "Dryfowały w pojemniku"

Bohaterska postawa

W rozmowie z amerykańskimi mediami podkreślił, że nie wahał się ani chwili, by wkroczyć do akcji. Razem z kolegą spędził godziny w poszukiwaniu zwierząt. W wielu miejscach woda sięgała do okien i dachów. Przerażone zwierzęta "wołały" o pomoc.