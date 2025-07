Mgła spowiła popularną plażę. Wywieszono czerwoną flagę

Mamaja, położona niedaleko miasta Konstanca, to jeden z najbardziej popularnych rumuńskich kurortów, jednak w piątek przebywający tam turyści nie mogli beztrosko wypoczywać na długich, szerokich i piaszczystych plażach oraz kąpać się w Morzu Czarnym. Powodem była gęsta mgła, która nad ranem drastycznie ograniczyła widzialność. Ratownicy wywiesili czerwoną flagę i zakazali wchodzenia do wody.

Nie widać horyzontu i fal

Zdaniem meteorologów pojawienie się gęstej mgły jest konsekwencją obserwowanego w ostatnich dniach drastycznego ochłodzenia wody w Morzu Czarnym do zaledwie 13 stopni Celsjusza. To, w połączeniu z temperaturą powietrza wynoszącą ponad 20 st. C, stworzyło idealne warunki do powstania "mlecznego krajobrazu".