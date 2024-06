Ropa w każdej chwili może dotrzeć na kultowe plaże i do rezerwatów

Jak poinformowały w sobotę wieczorem agencje rządowe, wyciek ropy naftowej u wybrzeży południowego Singapuru rozprzestrzenił się na inne obszary wyspy i zagraża obszarom cennym przyrodniczo. Wzdłuż wybrzeży rozmieszczono około 1500 metrów specjalnych boi absorpcyjnych, które mają pochłonąć ropę przed przeniknięciem do środowiska. W regionie działa także 18 specjalistycznych jednostek do walki z zanieczyszczeniem.

Wyciek ropy naftowej. Zagrożony rezerwat

"Bardzo rzadko widuje się takie rzeczy"

- To zaskakujące i nieoczekiwane. To nasz szósty raz w Singapurze i za każdym razem, gdy tu przyjeżdżaliśmy, była idealna pogoda, słońce, wspaniała woda. Widzieliśmy w wiadomościach, że coś takiego wydarzyło się niedawno i chcieliśmy to zobaczyć. To naprawdę imponujące i zaskakujące, bardzo rzadko widuje się takie rzeczy. Przyszedłem nawet w szortach kąpielowych - relacjonował Daniel Blanc, turysta z Francji.