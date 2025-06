Najwyższy stopień ostrzeżeń przed upałem w Rijece

Gorące zwrotnikowe powietrze dotarło do południa Europy. Sprawiło, że w niedzielę temperatura w Chorwacji zbliżyła się miejscami do 40 stopni Celsjusza. Najwyższą wartość - 38 st. C - odnotowano w mieście Szybenik. Nieco niższą wartość zarejestrowały termometry w miastach Rijeka i Senj. Było tam 37 st. C.

Najwyższy stopień ostrzeżeń

- Udało mi się przetrwać ten upalny dzień. Tak jest co roku, to jest Rijeka - powiedziała Emina Karlovac, mieszkanka Rijeki.

Pociąg z Warszawy do Rijeki

W piątek w swój pierwszy kurs wyruszył pociąg z Warszawy do Rijeki. Jak poinformował w sobotę minister infrastruktury Dariusz Klimczak, zajętych było 90 procent miejsc. "To nie tylko szybkie i wygodne połączenie, ale też symbol dostępnych, europejskich wakacji - także z mniejszych miejscowości" - napisał na platformie X.

Adriatic Express przejeżdża przez Polskę, Czechy, Austrię, Słowenię, by dotrzeć do Rijeki w Chorwacji. Pociąg będzie kursuje z Warszawy do Rijeki cztery razy w tygodniu - we wtorki, czwartki, piątki i niedziele, a z Rijeki do Warszawy w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Jego trasa liczy około 1240 kilometrów i jest jedną z najdłuższych dostępnych w Europie. Pociąg będzie kursował do końca wakacji - ostatni wyjazd z Warszawy odbędzie się 28 sierpnia, a z Rijeki - 29 sierpnia.