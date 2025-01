Rakieta Jeffa Bezosa ruszyła. To jej pierwszy lot

Chwilę po godzinie 8 polskiego czasu z kosmodromu na przylądku Canaveral na Florydzie wystartowała rakieta New Glenn firmy Blue Origin, należącej do Jeffa Bezosa. W przyszłości ma ona służyć do wynoszenia dużych ładunków na orbitę okołoziemską, a niektóre elementy jej systemu mają być wielokrotnego użytku.

Do startu doszło, kiedy w Polsce było kilka minut po godzinie 8. Ogromna rakieta nazwana New Glenn, na cześć astronauty Johna Glenna, pierwszego Amerykanina, który wziął udział w locie orbitalnym, mierzy 98 metrów wysokości.

Według założeń jej twórców, maszyna jest zdolna do wynoszenia dużych ładunków w przestrzeń okołoziemską - za jednym razem może zabrać ze sobą 45 ton. Dzięki temu ma konkurować z dominującą w ostatnich latach firmą SpaceX Elona Muska. To, co ma wyróżniać rakietę Blue Origin, to konstrukcja owiewki ładunku użytecznego, czyli systemu, który chroni przewożony sprzęt. Jest ona szeroka, co umożliwia wynoszenie na orbitę większych ładunków.