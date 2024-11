Rafael to już huragan i jest coraz silniejszy. Niesie wielkie ulewy

Rafael, który jeszcze we wtorek był burzą tropikalną, przekształcił się w huragan i przechodzi przez Kajmany na Morzu Karaibskim. Na jego drodze jest Kuba i zanim do niej dotrze jeszcze bardziej ma się nasilić, grożąc gwałtownymi powodziami. W związku z bliskim przemieszczaniem się cyklonu pogoda pogorszyła się na Florydzie.

Żywioł we wtorek, jeszcze określany jako burza tropikalna, przeszedł przez zachodnią Jamajkę, przynosząc ulewne opady deszczu. Następnie jego siła wzrosła do huraganu pierwszej kategorii. Przemieszcza się on na północny zachód i zgodnie z prognozami w środę ma dotrzeć do zachodniej Kuby. Obecnie przechodzi nad Kajmanami, czyli brytyjskim terytorium zamorskim na południe od Kuby na Morzu Karaibskim, generując wiatr o prędkości dochodzącej do około 120 kilometrów na godzinę.