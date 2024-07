Przewrócił karmnik dla ptaków i uciekł z kamerą. Nagranie

W amerykańskim mieście New Gloucester w stanie Maine baribal przewrócił karmnik dla ptaków i uciekł z przymocowaną do niego kamerą. Całe zdarzenie zostało uchwycone na nagraniu skradzionego urządzenia.

Na nagraniu uchwyconym w poniedziałek 22.07 w mieście New Gloucester w stanie Maine widać, jak baribal próbuje wyciągnąć nasiona słonecznika z karmnika. Jednak kiedy nie udaje mu się tego zrobić, zwierzę przewraca karmnik na ziemię i wyrywa przymocowaną do niego kamerę. Niedźwiedź uciekł z kamerą, a ta nagrała całe zdarzenie.

Baribal, czyli niedźwiedź czarny (Ursus americanus), głównie występuje na terenach górzystych i leśnych w Ameryce Północnej - od północnej Kanady do Florydy i Meksyku. Zwierzęta te znakomicie wspinają się na drzewa, zwłaszcza gdy szukają bezpiecznej kryjówki. Masa ciała samców może wynosić do 409 kilogramów, a samic do 236 kg.