W północno-zachodniej części amerykańskiego stanu Kolorado szaleje pożar Lee. Strawił on obszar o powierzchni ponad 370 kilometrów kwadratowych. To szósty co do wielkości pożar w tym stanie od 2001 roku.

Pożar Lee wybuchł tydzień temu od uderzenia pioruna. Do sobotniego popołudnia strawił obszar o powierzchni ponad 370 kilometrów kwadratowych. Żywioł szaleje na południowy zachód od miasta Meeker w stanie Kolorado. Jak podała amerykańska stacja CBS News, ogień pochłonął w ciągu zaledwie jednej nocy obszar o powierzchni prawie 110 kilometrów kwadratowych.

Straż pożarna poinformowała, że żywioł nie został jeszcze w ogóle opanowany. Na południe i zachód od Lee, który przemieszcza się na południowy zachód od autostrady numr 13, ogłoszono kolejne strefy objęte nakazem ewakuacji; zamknięto też część dróg.

Drugi pożar, Elk, pustoszy obszary położone na południowy wschód od Meeker. Ogień został tam opanowany w 8 procentach, ale zdążył już strawić niemal 60 kilometrów kwadratowych terenu. Na obu frontach z ogniem walczy łącznie ponad 1,2 tysięcy strażaków i funkcjonariuszy innych służb.

Z powodu pożarów ewakuowano więźniów

W sobotę wieczorem poinformowano, że z więzienia Rifle w północno-zachodniej części stanu ewakuowano niemal 180 więźniów. Schrony pozostają otwarte m.in. w hrabstwie Moffat oraz w Meeker, a teren targowy Rio Blanco County Fairgrounds przyjmuje ewakuowane zwierzęta gospodarskie. Według CBS News strażacy liczą, że uda im się powstrzymać ogień przed przedostaniem się na wschód od autostrady nr 13, która może posłużyć jako naturalna zapora, ostrzegają jednak, że walka z żywiołem potrwa długo. - Wciąż jest wiele do zrobienia - powiedział szef planowania operacyjnego Tyler Nathe.

Pożary tworzy zjawiska pogodowe

Zdaniem władz pożar Lee jest tak rozległy i gorący, że tworzy zjawiska pogodowe - ogień sam wytwarza wiatr i sam siebie podsyca. Zaobserwowano tworzenie się pirocumulusów, czyli chmur powstających w wyniku intensywnej konwekcji wywołanej pożarem w połączeniu z wilgocią w powietrzu; wypiętrzyły się na wysokość dziewięciu kilometrów

