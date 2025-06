Spalone domy, ewakuacje. Straż: znamy przyczynę pożaru

- Wydaje się, że najgorsze już minęło, chociaż strażacy nadal usiłują opanować i dogasić ogień. W pożarze spłonęło co najmniej 12 domów - poinformował Kovaczevicz. Wyjaśnił, że na miejscu pracuje ok. 160 strażaków, 16 pojazdów i cztery śmigłowce. - Całkowite opanowanie sytuacji zajmie na pewno kilka dni - zaznaczył, ostrzegając, że decydujący wpływ na akcję będą miały kierunek i siła wiatru.

Pożar w Chorwacji. Ewakuacje turystów, spalone domy

Komendant policji żupanii splicko-dalmatyńskiej Marko Srdarevicz poinformował, że na zagrożonym terenie pracuje 200 policjantów, którzy pomagają strażakom, blokują ruch i ewakuują cywilów. W ostatnich dniach odnotowano kilka mniejszych pożarów w okolicy, które "niewątpliwie były podpaleniami" - dodał Srdarević, zapewniając, że w poszukiwanie sprawcy lub sprawców zaangażowano "ok. 30 najlepszych śledczych".

Ogień pojawił się w rejonie chorwackich miejscowości Pisak i Marusziczi. Do akcji gaśniczej włączyli się mieszkańcy. Ogień, rozprzestrzeniający się po obu stronach zamkniętej już nadmorskiej autostrady, dosięgnął kilku domów. Walkę z żywiołem utrudnia silny wiatr. Chorwackie media poinformowały, że na drogach panuje chaos. Służby apelują o pomoc z morza przy ewakuacji cywilów - napisał dziennik "Jutarnji list".

Ewakuacja turystów i lokalnej społeczności

W związku z pożarem z miejscowości Mimice ewakuowano część jej mieszkańców, a także i turystów. Jak przekazał szef straży pożarnej Slavko Tucaković, w mieście Omis przygotowano dla niech miejsca do noclegu.

Dym nad miejscowością Pisak. Wasze relacje

- Od wczoraj utrzymuje się silny wiatr. Dym nad miejscowością Pisak pojawił się we wczesnych godzinach porannych, droga w tym miejscu jest zamknięta. Widać samolot gaśniczy. To jest siedem kilometrów od nas. Na razie nie mam informacji o ewentualnej ewakuacji - mówił pan Krzysztof.

"Sytuacja wygląda dramatycznie"

- Pożar był bardzo blisko naszego miejsca zakwaterowania. Praktycznie chwilę przed objęciem płomieni udało nam się dojść do samochodu i odjechać bezpieczne - relacjonował pan Daniel. - Sytuacja na miejscu wygląda dramatycznie. Strażacy walczą z ogniem. Nam udało się ewakuować o godzinie siódmej, jeszcze przed zamknięciem dróg. Na tę chwilę droga między Pisak - Omis - Makarska jest zablokowana. Służby działają na miejscu. Akcję ratunkowa utrudnia bardzo silny wiatr - dodał mężczyzna.

Dramatyczną sytuacją podzieliła się z redakcją Kontaktu24 pani Dagmara, żona pana Daniela. - Dzisiaj wracamy do Polski. Mieliśmy wstać, zjeść śniadanie i oddać klucze właścicielce kwatery. Nasz znajomy zaczął nas budzić. To się paliło nad nami. Szybko spakowaliśmy walizki i zaczęliśmy uciekać. Popiół już na nas leciał, nie dało się oddychać. Ludzie przejeżdżający ulicą trąbili i pukali do ludzi, żeby ich obudzić i ostrzec - mówiła pani Dagmara.