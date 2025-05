Trwa walka z trzema potężnymi pożarami

Walka z pożarami

Gubernator Minnesoty Tim Walz zaapelował w poniedziałek do pilotów dronów, aby trzymali się z dala od obszarów dotkniętych pożarami, aby strażacy mogli skutecznie wykonywać swoją pracę. Wezwał też poproszonych o ewakuację, aby to zrobili. - Wiem, że są to trudne decyzje do podjęcia, ale tu chodzi o wasze bezpieczeństwo - powiedział we wtorek na konferencji prasowej.