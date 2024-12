Pożar buszu. Wydano nakaz natychmiastowej ewakuacji

Pożar, który wybuchł w australijskim buszu, zmusił setki mieszkańców stanu Wiktoria do ewakuacji. Walka z żywiołem trwać może jeszcze co najmniej kilka dni - poinformowały w niedzielę lokalne władze.

Nakaz ewakuacji

Nakaz natychmiastowego opuszczenia terenu, wydany w związku z najwyższym poziomem zagrożenia pożarowego, dotyczy mieszkańców okolic Parku Narodowego Grampians -poinformowały służby ratunkowe na swojej stronie internetowej. Park ten położony jest około 240 kilometrów na zachód od stolicy stanu Wiktoria - Melbourne. - Na terenie parku Grampians wciąż jest dużo łatwopalnych materiałów, jest to dla nas spore wyzwanie na nadchodzące dni - powiedział Garry Cook, zastępca dyrektora Country Fire Authority, odnosząc się do pożaru. Dodał, że teren, w którym wybuchł pożar, jest trudno dostępny. - Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zaatakować ogień z powietrza tam, gdzie jest to bezpieczne - tłumaczył.