Wezbrana rzeka przewróciła ciężarówkę, porwała ludzi

Co najmniej 70 osób zmarło w wyniku powodzi w Kenii. Jak przekazały organy rządowe, żywiołem dotkniętych zostało ponad 131 tysięcy rodzin. W piątek na rzece Kwa Muswii doszło do przerażającego wypadku - wezbrane wody porwały i przewróciły ciężarówkę pełną ludzi.

Jak przekazał w piątek rzecznik kenijskiego rządu Isaac Maigua Mwaura w mediach społecznościowych, oficjalny bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 70, zaś żywioł dotknął ponad 131 tysięcy rodzin. Rządowe źródła podają znacznie większą liczbę niż organizacje charytatywne - według kenijskiego oddziału Czerwonego Krzyża do tej pory zginęło 45 osób.

Woda porwała ciężarówkę

W piątek na rzece Kwa Muswii w hrabstwie Makueni doszło do poważnego wypadku. Wypełniony pasażerami samochód ciężarowy próbował przejechać przez rzekę, jednak wezbrane fale okazały się zbyt silne. Pojazd przewrócił się, a podróżujący nim ludzie wpadli do wody. Jak podał lokalny nadawca Citizen TV Kenya, ratownicy Czerwonego Krzyża uratowali 11 osób, które zostały przetransportowane do szpitala. Do pięciu ludzi nie udało się dotrzeć na czas.