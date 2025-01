Uciekają przed wielką wodą. Najgorsze dopiero przed nimi

We wtorek czerwone alarmy dotyczące powodzi obowiązują w trzech departamentach: Ille et Vaine, Morhiban oraz Loarze Atlantyckiej. W najbardziej zalanych miejscowościach ratownicy ewakuują mieszkańców za pomocą motorówek. Jak przekazał Jean-Luc Chenut, przewodniczący Rady Departamentu Ille et Vaine do tej pory swoje domy musiało opuścić około 500 osób.