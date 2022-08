Polscy strażacy dotarli do Francji. Pomogą w walce z pożarami

Polscy strażacy dotarli do Francji, gdzie mają wspierać tamtejsze służby w walce z pożarami, które ogarniają teraz prawie tysiąc hektarów lasu. Jak przekazał w niedzielę oficer prasowy polskiej grupy ratowniczej asp. Łukasz Nowak, spotkali się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony kolegów "po fachu", a także mieszkańców.

W sobotę późnym popołudniem kolumna 49 pojazdów ze 146 polskimi strażakami dojechała do docelowego obozowiska koło Bordeaux. To, jak długo potrwa akcja we Francji, będzie uzależnione od pogody.