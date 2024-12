Pół roku opadów w pięć dni. To jeszcze nie koniec

Co najmniej 25 osób zginęło w powodziach wywołanych przez deszcze monsunowe na południu Tajlandii - poinformował we wtorek dziennik "Bangkok Post". W 10 prowincjach kraju poszkodowanych zostało ponad 660 tysięcy gospodarstw domowych. W wyniku żywiołu w sąsiedniej Malezji życie straciło co najmniej sześć osób.

Bilans ofiar powodzi, które dotknęły południową Tajlandię, wzrósł do 25 osób. Na skutek żywiołu najbardziej ucierpiała prowincja Songkhla, gdzie zginęło dziewięć osób. - Powodzie na południu kraju spowodowały znaczne szkody w sektorze rolnym, a w szczególności w hodowlanym - poinformował rzecznik rządu. Uszkodzeniu uległo wiele szkół, a 98 placówek służby zdrowia zostało zmuszonych do zamknięcia. Ministerstwo zdrowia podało, że ponad 34,3 tysięcy ewakuowanych osób przebywa w blisko 500 rządowych schroniskach. Jak poinformował Departament ds. Zapobiegania Klęskom Żywiołowym (DDPM), ministerstwo spraw wewnętrznych zaproponuje we wtorek wstępną kwotę pięciu milionów batów (około 600 milionów złotych) pomocy mieszkańcom dotkniętych powodzią regionów, rozciągających się od prowincji Chumphon do granicy z Malezją. Chociaż poziom wody obniżył się w kilku prowincjach, to jednak DDPM ostrzega przed dalszymi ulewnymi deszczami, które mają się utrzymywać do czwartku. Spodziewane są kolejne powodzie.