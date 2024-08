"Po raz pierwszy w sierpniu" w tym miejscu świata

Na należącym do Norwegii arktycznym archipelagu Svalbard padł sierpniowy rekord ciepła. Pierwszy raz w historii pomiarów temperatura przekroczyła 20 stopni Celsjusza.

W niedzielę zanotowano 20,3 stopnia Celsjusza na lotnisku w mieście Longyearbyen, największym mieście archipelagu, na wyspie Spitsbergen. "Po raz pierwszy w sierpniu temperatura na lotnisku w Svalbardzie sięgnęła powyżej 20 stopni" - zaznaczył norweski instytut meteorologiczny. Wcześniej najcieplej było w tym miesiącu na Svalbardzie 31 sierpnia 1997 r., kiedy to temperatura osiągnęła 18,1 st. C.

To nie jedyny rekord, jaki padł w tym miesiącu na norweskim archipelagu. Na fiordzie Hornsund, znajdującym się w południowo-zachodniej części Spitsbergenu, zarejestrowano 16,2 st. C. Dotychczasowy rekord ciepła dla sierpnia wynosił 15,1 st. C.