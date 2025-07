Płonęły wyspy i okolice miast. Ogień strawił cztery tysiące hektarów

Ostatnie dni w całych południowych regionach Grecji charakteryzują się ekstremalnie wysokimi temperaturami, sięgającymi niemal 46 stopni Celsjusza. Zwiększają one ryzyko wystąpienia nowych pożarów i obciążają systemy energetyczne kraju. W sobotę, nie tylko na wyspach, ale również w rejonach miejskich, w tym w Salonikach, płonęły lasy oraz zarośla.

Prognozy napawają niepokojem

W niedzielę władze Aten, kierując się bezpieczeństwem turystów i mieszkańców, zamknęły do niedzieli Akropol w najgorętszych godzinach dnia: między 12 a 17. Decyzja ta podyktowana była nie tylko intensywnością upału, ale także rosnącym zagrożeniem pożarowym w pobliżu stolicy.

Nad utrzymaniem bezpieczeństwa pracują setki strażaków, a sytuację utrudniają niesprzyjające prognozy: fala upałów ma utrzymać się przez co najmniej kolejne dni, co powoduje realne ryzyko pojawienia się nowych ognisk pożarów. Władze apelują o ostrożność, stosowanie się do zaleceń służb i unikanie przebywania na terenach zagrożonych.