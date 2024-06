Biało-czarny drużba przyniósł obrączki. "To ulubione zwierzę mojej żony"

Pewnej młodej parze podczas ceremonii ślubu obrączki przyniósł pingwin. Była to niespodzianka przygotowana dla panny młodej. Dlaczego właśnie pingwin? - Bo to ulubione zwierzę mojej żony - powiedział Joe Keilty, pan młody.

Podczas pewnego ślubu, który odbył się w maju w The Old Palace w Chester w Wielkiej Brytanii, obrączki młodej parze przyniósł pingwin o imieniu Widget. Nielot, co widać na poniższym nagraniu, wszedł do sali idąc za wiaderkiem wypełnionym rybami. Obrączki niósł zawieszone na ozdobnej wstążce.