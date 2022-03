W Limie rzeki jak "taśmociągi" transportują śmieci do oceanu

- Uważam, że na obszarze położonym na południe od Limy, jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń jest z pewnością plastik i odpady wyrzucane przez tradycyjne rybołówstwo, ale są też inne źródła zanieczyszczeń, takie jak rzeki, które funkcjonują jako "taśmociągi" transportujące odpady z lądu do morza - mówiła Francisca Barrios. - Śmieci często nie trafiają na odpowiednie wysypiska, posiadające infrastrukturę niezbędną do ich utylizacji - dodała. Jak zaznaczyła, odpady ostatecznie trafiają do ekosystemów morskich.