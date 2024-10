Zakazano lekcji na świeżym powietrzu. Wszystko przez smog

W środę miasto Lahaur na wschodzie Pakistanu znajdowało się na pierwszym miejscu w rankingu najsłabszej jakości powietrza według danych portalu IQAir. W metropolii odnotowano jakość powietrza uznaną za potencjalnie groźną dla zdrowia, a stężenie zanieczyszczeń ponad 20-krotnie przekroczyło normy bezpieczeństwa zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Zimowy problem

Utrzymujący się nad miastem smog zmusił władze prowincji Pendżab do wydania zakazu prowadzenia zajęć szkolnych na świeżym powietrzu. Uczniowie będą ponadto rozpoczynali lekcje nieco później - w ten sposób unikną podróżowania do szkół w momentach największego ruchu drogowego. Rzecznik Departamentu Edukacji Szkolnej Pendżabu przekazał w piątek, że zakaz będzie obowiązywał od początku listopada do końca stycznia.