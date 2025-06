Orka utknęła na lądzie. Trudna decyzja służb

We wtorek w pobliżu dzielnicy Grafarvogur w islandzkim Reyjkaviku utknęła orka. Ekipa ratunkowa utrzymywała ją przy życiu przez noc - między innymi poprzez regularne polewanie wodą - a gdy nadszedł przypływ, z sukcesem zepchnęła zwierzę do morza. Niestety następnego dnia orka ponownie znalazła się na lądzie, tym razem w okolicach dzielnicy Kjalarnes. Ze względu na zły stan zdrowia zwierzęcia służby podjęły decyzję o eutanazji.

Osłabiona orka drugi raz na lądzie

Jonasdottir należy do islandzkiego zespołu reagowania kryzysowego, zajmującego się ssakami morskimi w niebezpieczeństwie, który doradza lokalnym władzom. Gdy władze potwierdziły, że to ta sama orka, która wcześniej utknęła w pobliżu Grafarvogur, podjęły decyzję o eutanazji.

- Z perspektywy dobrostanu zwierzęcia uważamy, że była to słuszna decyzja - powiedziała. - To coś, co musimy zaakceptować. Nawet gdy wypuszczamy zwierzę z powrotem do morza, nie ma gwarancji, że przeżyje. Wyrzucenie na brzeg jest dla orki niezwykle stresujące, a przyczyną takiej sytuacji jest często choroba - wyjaśniła.