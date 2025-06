Pożary lasów nie dają się opanować. Ewakuacje i przygotowanie do kolejnych

Hrabstwo Wasco w amerykańskim stanie Oregon zmaga się z pożarami. Od ich wybuchu w środowe popołudnie spłonęło ponad 1400 hektarów lasu. Rzeczniczka hrabstwa Stephanie Krell przekazała, że ogień zniszczył także liczne budynki. Na razie nie są znane dokładne straty, ale Northwest Interagency Coordination Center przekazało, że zniszczonych zostało co najmniej 20 domów.

W związku z pożarami władze ewakuowały mieszkańców ponad 800 domów w północnej części hrabstwa. 3000 kolejnych domostw, w tym w The Dalles, największym mieście hrabstwa, otrzymało ostrzeżenia o konieczności zachowania środków ostrożności i przygotowania się do ewakuacji. W środę władze zamknęły drogę międzystanową 84 na odcinku ponad 30 km, ale otworzyły ją ponownie w czwartek rano, ostrzegając podróżnych o zagrożeniu. Tego samego dnia nieczynna była część drogi numer 30.

Ekstremalne warunki w Oregonie

W ostatnich dniach w Oregonie panowały dotkliwe upały. W poniedziałek 9 czerwca w The Dalles słupki rtęci wskazały 38 st. C, bijąc dotychczasowy rekord dla tego dnia z 1955 r. W środę i czwartek w hrabstwie Wasco wiał także silny wiatr, którego porywy - przekraczające nawet 60 km/h - przyczyniły się do rozprzestrzeniania się ognia.