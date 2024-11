Obrzydliwe rozwiązanie fascynującej zagadki. "Śmierdzą gorzej niż cokolwiek, co kiedykolwiek wąchałeś"

czytaj dalej

Przez południową Kalifornię przetacza się fala dewastujących pożarów. Żywioł niszczy wszystko, co spotka na swojej drodze, w tym budynki i domy. Do szpitali trafiają osoby z obrażeniami. Ogień strawił do tego pory co najmniej cztery tysiące hektarów terenu.