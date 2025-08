Największy ubytek w historii. Wielka Rafa Koralowa w kryzysie

czytaj dalej

Francuscy strażacy walczą z niebezpiecznym pożarem roślinności, jaki wybuchł we wtorek na południu kraju. Do tej pory ogień zajął obszar ponad 11 tysięcy hektarów. Co najmniej dziewięć osób zostało rannych, w tym siedmiu strażaków, a lokalne władze ogłosiły ewakuacje.