Największe anomalie zanotowano w Rzymie i Mediolanie. Może być gorzej

2022 rok był najgorętszym rokiem w największych włoskich miastach od ponad pół wieku - podała agencja statystyczna Istat, która we wtorek opublikowała raport szczegółowo opisujący sytuacje pogodową we Włoszech właśnie w 2022 roku. Największe anomalie zanotowano w Rzymie i Mediolanie, gdzie średnia temperatura roczna była o ponad 2 stopnie Celsjusza wyższa niż średnio.

Basen Morza Śródziemnego to miejsce, w którym skutki zmian klimatycznych są szczególnie zauważalne - według danych Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, region ten ociepla się średnio 20 procent szybciej niż większość świata. We Włoszech problem ten dotyczy wielu dużych miast. Jak wynika z danych opublikowanych we wtorek przez włoską agencję statystyczną Istat, anomalne temperatury nie ominęły ostatnimi laty chociażby Rzymu czy Mediolanu.