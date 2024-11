Najgorsza epidemia dengi od lat

Bangladesz walczy z najgorszą od lat epidemią dengi. W tym roku z powodu choroby zmarło ponad 400 osób. Wysoka temperatura i dłuższy sezon monsunowy powodują wzrost liczby infekcji, przez co szpitale borykają się z trudnościami, szczególnie na obszarach miejskich.

Według najnowszych oficjalnych danych, w Bangladeszu w 2024 roku co najmniej 407 osób zmarło z powodu powikłań związanych z infekcją dengi, a 78 595 pacjentów zostało przyjętych do szpitala w całym kraju. Do połowy listopada leczeniu poddano 4173 pacjentów, z czego 1835 w Dhace, stolicy kraju, a 2338 w innych miejscach.