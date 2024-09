Najdłuższa rzeka w kraju niemal wyschła

Przez stolicę Bośni i Hercegowiny - Sarajewo - przepływa rzeka Bośnia. Teraz jednak z najdłuższej rzeki w kraju zostały tylko płytkie zbiorniki, a to przez to, że brakuje wody w źródłach, które mogłyby ją zasilić.

Ekstremalna susza, rekordowa liczba upalnych dni w stolicy

- Źródła wysychają, nawet te, które były podstawą zaopatrzenia w wodę - przekazał profesor geografii Nusret Dreskovic, dodając, że uważa to za oznakę zmian klimatycznych. Jak przyznał, prognozy dotyczące opadów nie są optymistyczne, więc wrzesień nie poprawi trudnej sytuacji.

Lokalne media pod koniec sierpnia powoływały się na dane Federalnego Instytutu Hydrometrologicznego. Według tamtejszych synoptyków, ilość opadów w Sarajewie na przestrzeni lipca i sierpnia była minimalna, co opisywane jest jako stan skrajnej suszy. Wraz z brakiem upałów przychodzi wysoka temperatura. Do końca sierpnia 2024 roku w stolicy odnotowano 61 upalnych dni. To najwięcej w ciągu w roku, od kiedy w 1888 roku zaczęto prowadzić pomiary meteorologiczne.