Minął tydzień, erupcja nie ustała. Trwa walka z czasem

Do tej pory ewakuowano 8,4 tysiąca mieszkańców z planowanych 10 tysięcy. Przetransportowano ich do specjalnych punktów ewakuacyjnych.

Wulkan mierzący ponad półtora kilometra wysokości wyrzucał materiał wulkaniczny z krateru przez tydzień od 3 listopada, co skłoniło władze do rozszerzenia obszaru zagrożenia i zwiększenia liczby ewakuowanych. Jednak w obliczu ograniczonej liczby pojazdów władze mogły zabrać tylko tych, którzy byli gotowi wyjechać. Inni woleli przemieszczać się na własną rękę.

Zamknięte lotnisko

Indonezyjska Agencja Wulkanologiczna w sobotę poinformowała o rozszerzeniu zasięgu obowiązywania strefy, do której ludzie nie mogą wchodzić, od południowego zachodu do północnego zachodu krateru z ośmiu do dziewięciu kilometrów.