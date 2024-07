Mieli wrócić na Ziemię w czerwcu. NASA nadal nie wie, kiedy to nastąpi

Dwójka astronautów pozostanie na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) do czasu, aż inżynierowie nie zakończą prac nad usterkami w ich statku - poinformowała w czwartek NASA. W sobotę minie 50 dni, odkąd załoga Starlinera przebywa w przestrzeni kosmicznej.

Astronauci Barry "Butch" Wilmore i Sunita "Suni" Williams byli załogą pierwszego lotu testowego Starlinera - statku kosmicznego produkcji Boeinga. Ich misja rozpoczęła się 5 czerwca. Dzień później w trakcie lotu na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) doszło do wycieku helu, a awarii uległo 5 z 28 silników. Tuż przed dokowaniem kapsuły astronautom udało się uruchomić dwa z nich. Amerykanie mieli przebywać na stacji przez siedem dni.

NASA i Boeing tłumaczą przyczyny awarii

W czwartek na konferencji prasowej NASA poinformowała o zakończeniu testów zapasowego silnika. Miały one pomóc w zrozumieniu uszkodzeń, do jakich doszło podczas zbliżania się kapsuły do stacji. Przedstawiciele agencji uważają, że za wycieki helu i problemy z silnikami odpowiedzialne są uszkodzone uszczelki.