La Nina. Ponad 50 procent szans na to, że będzie rządzić pogodą latem

Istnieje 53-procentowa szansa, że zjawisko La Nina utrzyma się latem (od czerwca do sierpnia) na półkuli północnej - poinformowało w czwartek amerykańskiego Centrum Prognozowania Klimatu (CPC).

Zjawisko La Nina

La Nina występuje wtedy, gdy temperatura powierzchni Oceanu Spokojnego w okolicach równika, zwłaszcza u wybrzeży Ameryki Południowej, jest niższa od przeciętnej. Przyczynia się do tego wzmożona aktywność pasatów - stałych wiatrów - w tej części świata. Wydobywają one chłodne wody głębinowe na powierzchnię oceanu.

Zależność między oceanem a atmosferą wpływa na położenie prądu strumieniowego (ang. jet stream), przez co kształtuje pogodę na świecie. La Nina to zjawisko odwrotne do El Nino, podczas którego Pacyfik jest cieplejszy, a pasaty zanikają.