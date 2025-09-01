Potężna susza, władze ogłaszają stan klęski żywiołowej

Susza doskwiera mieszkańcom miasta Gangneung w Korei Południowej. Poziom wody w tamtejszym zbiorniku osiągnął w weekend rekordowo niski poziom. Prezydent kraju ogłosił stan klęski żywiołowej.
Prezydent kraju Lee Jae Myung ogłosił stan klęski żywiołowej w sobotę (30 sierpnia), gdy poziom wody w zbiorniku Obong, który zaopatruje w wodę 180 tysięcy mieszkańców miasta Gangneung, osiągnął rekordowo niski poziom.
Władze rozważają racjonowanie wody
Koreańska Krajowa Agencja Pożarnicza poinformowała, że w niedzielę (31 sierpnia) zmobilizowano łącznie 71 cystern strażackich. Na nagraniu udostępnionym przez agencję widać 50 cystern wykorzystywanych do dostarczania 2500 ton wody dziennie.
Jeśli poziom wody w zbiorniku Obong spadnie do 10 procent, miasto rozważy wprowadzenie racjonowania wody w systemie czasowym lub co drugi dzień - poinformował w poniedziałek burmistrz Gangneungu.
Źródło: Reuters, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Reuters