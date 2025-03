Dymiące ruiny zamiast zabytków. Niektóre miały ponad tysiąc lat

Co najmniej 28 osób zginęło w pożarach, które od tygodnia szaleją w Korei Południowej. Walkę strażaków z żywiołem, który pochłonął około 48 tysięcy hektarów lasów, wspomogły nocne opady deszczu. Płomienie pochłonęły wiele historycznych obiektów, bezcennych dla dziedzictwa kulturowego kraju.

Jak podały południowokoreańskie media, w pożarach lasu zginęło 28 osób, a 37 zostało rannych, w tym dziewięć - ciężko. Wcześniejszy bilans ofiar śmiertelnych wynosił 24. Ogień strawił do tej pory około 48 tysięcy hektarów lasów, co czyni go najbardziej niszczycielskim w historii kraju - poprzedni rekordowy kataklizm odnotowano w kwietniu 2000 r., kiedy ogień strawił blisko 24 tys. ha lasów na wschodnim wybrzeżu.