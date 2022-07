Kolejne satelity Starlink trafiły na orbitę. Internet od Elona Muska budzi kontrowersje

W niedzielę na orbitę okołoziemską trafiły kolejne satelity Starlink firmy SpaceX. 53 nowe jednostki dołączą do rosnącej "konstelacji" komunikacyjnych satelitów. Projekt wywołuje jednak sporo kontrowersji.

2,6 tysiąca punktów na niebie

Mimo zmieniających się warunków pogodowych start przebiegł bez problemu. W trakcie misji wykorzystano odzyskany pierwszy człon rakiety Falcon 9, dla którego był to 13 lot. Po odłączeniu od wznoszącej się rakiety, komponent bezpiecznie wylądował na specjalnym statku, a po odświeżeniu będzie on gotów do kolejnych misji.