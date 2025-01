Wrócił do domu po pożarze, zastał w nim wielkiego niedźwiedzia

Na początku stycznia południową Kalifornię nawiedziły rozległe pożary, przyczyniając cię do śmierci co najmniej 28 osób. Jeden z nich, Eaton Fire, spustoszył okolice miasta Altadena na obrzeżach Los Angeles. Żywioł zakłócił spokój nie tylko ludzkich mieszkańców tamtych okolic.

Smakowita przynęta

Niezwykły gość utrudniał dostęp do infrastruktury technicznej, przez co operator nie mógł przywrócić dostaw gazu do budynku. Technicy poprosili o pomoc Kalifornijski Departament Rybołówstwa i Ochrony Przyrody, który przygotował specjalną pułapkę. Zwierzę zostało wywabione z domu przez kuszący zapach kurczaka z rożna, masła orzechowego i innych przysmaków. Gdy niedźwiedź się zajadał, eksperci zabezpieczyli go, założyli mu obrożę GPS i przetransportowali w bezpieczne miejsce.