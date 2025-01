Zmarła najstarsza osoba na świecie. "Dodawała nam odwagi i nadziei"

W wieku 116 lat zmarła najstarsza osoba na świecie. Japonka Tomiko Itooka urodziła się w maju 1908 roku i do końca życia cieszyła się dobrym zdrowiem. W Kraju Kwitnącej Wiśni mieszka coraz więcej osób, które ukończyły 100 lat.

Aktywna do późnej starości

Jak podają media, przez całe życie była osobą aktywną fizycznie - w młodości grała w siatkówkę i chodziła po górach, dwukrotnie wspięła się na mierzącą przeszło 3000 metrów nad poziomem morza górę Ontake. Nawet po ukończeniu 100 lat często spacerowała do miejscowych świątyń. W jej menu stałe miejsce miały banany i podobny do jogurtu napój z kwasem mlekowym o nazwie Calpis, który piła do późnej starości.