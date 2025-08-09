Ściana runęła po ulewie. Nie żyje siedem osób

Co najmniej siedem osób zginęło w sobotę po zawaleniu się ściany w Nowym Delhi. Stolicę Indii nawiedziły intensywne opady deszczu, a w wielu dzielnicach obowiązywały czerwone alerty pogodowe. Monsunowe deszcze spowodowały także zakłócenia w ruchu drogowym.

Co najmniej siedem osób, w tym dwoje dzieci, zginęło po zawaleniu się ściany w wyniku ulewnych deszczy w stolicy Indii, Nowym Delhi. Do zdarzenia doszło w dzielnicy Jaitpur w sobotę rano po opadach, które rozpoczęły się w nocy.

Trwa ustalanie przyczyny tragedii

Straż pożarna początkowo informowała o ośmiu ofiarach śmiertelnych, jednak policja potwierdziła później, że zginęło siedem osób, a jedna trafiła do szpitala.

- Od piątku wieczorem bardzo intensywnie padało, co mogło doprowadzić do osłabienia konstrukcji budynków na nisko położonych i podatnych na takie zagrożenia obszarach. W tym przypadku nadal badamy, czy przyczyną zawalenia się była zła konserwacja, wady konstrukcyjne czy przyczyny naturalne - przekazał w rozmowie z lokalnymi mediami strażak z Nowego Delhi.

W piątek i sobotę monsunowe ulewy nawiedziły większość obszaru Nowego Delhi, doprowadzając do zalania ulic i zakłóceń w ruchu drogowym.

Autorka/Autor:ast

Źródło: Reuters, Telegraph India