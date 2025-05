Monsun przyszedł najwcześniej od 16 lat

Na pojawienie się monsunu Indie czekają jak na zbawienie

Jak przekazał w sobotę Indyjski Departament Meteorologiczny (IMD), opady pojawiły się nie tylko w Kerali, lecz także w części takich stanów jak Tamil Nadu i Karnataka. Warunki sprzyjają dalszemu rozprzestrzenianiu się monsunu. W ciągu dwóch-trzech dni powinien on dotrzeć między innymi na Goa, do Maharasztry, Andhra Pradesh czy Bengalu Zachodniego.

Na pojawienie się monsunu - sezonowego wiatru wiejącego między oceanem a lądem i przynoszącego opady - Indie czekają jak na zbawienie. Odpowiada on za prawie 70 proc. deszczu, którego potrzeba, aby nawadniać grunty rolne. To wczesne nadejście monsunu, jak zaznaczają eksperci, daje nadzieję na wyższe plony.

To ma być obfity w opady rok

W zeszłym roku monsun dotarł do wybrzeża Kerali 30 maja. Cały sezon, trwający od czerwca do września, obfitował w opady (były one najwyższe od 2020 roku), co pozwoliło rolnikom odbudować się po suszy z 2023 roku. Jakie sa prognozy na ten rok? Indyjski Departament Meteorologiczny zapowiedział, że 2025 ma być drugim rokiem z rzędu z ponadprzeciętnymi opadami.