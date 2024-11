Huragan Rafael rośnie w siłę. Zmierza w kierunku Kuby, pogarsza pogodę na Florydzie

Rafael, który jeszcze we wtorek był burzą tropikalną, szybko się wzmocnił i stał się huraganem drugiej kategorii w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. Żywioł obecnie znajduje się około 260 kilometrów na południowy wschód od Hawany na Kubie. Zanim do niej dotrze, prawdopodobnie jeszcze bardziej się nasili. W związku z bliskim przemieszczaniem się cyklonu pogoda pogorszyła się na Florydzie.

We wtorek żywioł, określany jeszcze jako burza tropikalna, przeszedł przez zachodnią Jamajkę, przynosząc ulewne opady deszczu. W środę jego siła wzrosła do huraganu najpierw pierwszej, a później drugiej kategorii w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona. Rafael przemieszcza się na północny zachód i w środę ma dotrzeć do zachodniej Kuby. Obecnie znajduje się około 260 kilometrów na południowy wschód od Hawany, stolicy tego karaibskiego kraju, generując wiatr o prędkości dochodzącej do około 160 kilometrów na godzinę.