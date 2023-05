Hiszpania. Pożary w Estremadurze. "Sosny to kanistry z benzyną, a szyszki to miotacze ognia"

Przypadek czy celowe podpalenie?

- Sosny to kanistry z benzyną, a szyszki to miotacze ognia - powiedział prezydent regionu Estremadura Guillermo Fernandez Vara, dodając, że jego zdaniem pożar został wzniecony celowo. - Ktokolwiek to zrobił, wiedział co robi, jak to zrobić i kiedy to zrobić - dodał.