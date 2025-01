Góra stała się osobą prawną     

Historyczne miejsce Maorysów

Rdzenni mieszkańcy Nowej Zelandii wierzą, że Ruataranaki - założyciel i przodek plemienia Taranaki - wykopał na zboczach wulkanu w pobliżu źródła rzeki Hangatahua jaskinię grobową Te Ana a Tahatiti, która aż do końca XIX była używana do pochówku kości. Teść Ruataranakiego, Tahurangi, rozpalił na szczycie góry ceremonialny ogień i nadał wulkanowi tradycyjną nazwę - twierdzą członkowie plemienia na swojej stronie internetowej. W 1840 r. Maorysi i przedstawiciele Korony Brytyjskiej podpisali Traktat z Waitangi - dokument założycielski Nowej Zelandii, w którym Korona zagwarantowała Maorysom zachowanie praw do ziemi i zasobów. Jednak wersje językowe traktatu (maoryska i angielska) różniły się między sobą i Korona zaczęła łamać jego postanowienia - podała CNN. Kilkanaście lat po zawarciu traktatu góra i otaczające ją ziemie skonfiskowano w ramach kary za maoryską rebelię. Goldsmith, który odpowiada za porozumienia między rządem a plemionami Maorysów, przyznał, że złamanie traktatów wyrządziło społeczności maoryskiej "niezmierzoną krzywdę". Mimo nadania górze osobowości prawnej nie zmieni się dostęp do niej i "wszyscy Nowozelandczycy będą mogli nadal ją odwiedzać i czerpać radość z tego nadzwyczajnego miejsca" - zapewnił Goldsmith.