Nielegalny festiwal w miejscu zagrożonym pożarami. Doszło do starć

Około 1000 osób zebrało się na nielegalnej imprezie we francuskim departamencie Isere, w którym obowiązuje ostrzeżenie przed pożarami. Uczestnicy opierali się policji, przez co doszło do bójek i zatrzymań.

W piątek na prywatnej działce w Cour-et-Buis na południe od Lyonu ludzie zaczęli zbierać się na rave - całonocną imprezę z muzyką elektroniczną. Stało się tak mimo wysokiego zagrożenia pożarowego w departamencie Isere, gdzie znajduje się Cour-et-Buis. Władze wydały zakaz organizowania imprez muzycznych przez weekend w całym departamencie.

Impreza w miejscu zagrożonym pożarem

W sobotę impreza nadal trwała i uczestniczyło w niej około 1000 osób. Policja wprowadziła znaczne środki bezpieczeństwa w okolicy, w tym bramki kontrolne, aby uniemożliwić dalszy dostęp, kontrolować uczestników i nakładać grzywny. Doszło do starć między funkcjonariuszami a uczestnikami imprezy.

- Spędziliśmy noc, próbując przecisnąć się przez policję, żeby wrócić do środka. Udało się, zostaliśmy potraktowani gazem łzawiącym, ale w pewnym sensie zasłużyliśmy na to, bo kilka osób wciąż próbowało przewrócić radiowozy... Będziemy tu cały weekend, wszyscy są na wakacjach i chcą się bawić. Przyjeżdżają ludzie z Włoch, Wielkiej Brytanii. Przebyli całą tę drogę i teraz nie zamierzają wracać do domu - powiedział jeden z uczestników.

Nielegalna impreza we Francji mimo zagrożenia pożarowego ENEX

Urząd miasta zapowiedział złożenie skargi

Policja nie mogła przeprowadzić ewakuacji terenu, ponieważ impreza została zorganizowana na prywatnej posesji, należącej do rolnika. Urząd miasta Cour-et-Buis zapowiedział złożenie skargi.

- Wczoraj wieczorem [w piątek - przyp. red.] poinformowano nas o planach nieautoryzowanego koncert muzycznego pomimo zakazu wydanego 14 sierpnia. Nie była ona autoryzowana przez właściciela, więc zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby kontrolować sytuację i spróbować ją opanować. Radiowozy zostały uszkodzone przez przebicie opon, zarysowania i uderzenia kamieniami. Dwóch policjantów zostało lekko rannych - przekazał jeden z urzędników.

