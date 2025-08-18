Nielegalny festiwal w miejscu zagrożonym pożarami. Doszło do starć
Około 1000 osób zebrało się na nielegalnej imprezie we francuskim departamencie Isere, w którym obowiązuje ostrzeżenie przed pożarami. Uczestnicy opierali się policji, przez co doszło do bójek i zatrzymań.
W piątek na prywatnej działce w Cour-et-Buis na południe od Lyonu ludzie zaczęli zbierać się na rave - całonocną imprezę z muzyką elektroniczną. Stało się tak mimo wysokiego zagrożenia pożarowego w departamencie Isere, gdzie znajduje się Cour-et-Buis. Władze wydały zakaz organizowania imprez muzycznych przez weekend w całym departamencie.
Impreza w miejscu zagrożonym pożarem
W sobotę impreza nadal trwała i uczestniczyło w niej około 1000 osób. Policja wprowadziła znaczne środki bezpieczeństwa w okolicy, w tym bramki kontrolne, aby uniemożliwić dalszy dostęp, kontrolować uczestników i nakładać grzywny. Doszło do starć między funkcjonariuszami a uczestnikami imprezy.
- Spędziliśmy noc, próbując przecisnąć się przez policję, żeby wrócić do środka. Udało się, zostaliśmy potraktowani gazem łzawiącym, ale w pewnym sensie zasłużyliśmy na to, bo kilka osób wciąż próbowało przewrócić radiowozy... Będziemy tu cały weekend, wszyscy są na wakacjach i chcą się bawić. Przyjeżdżają ludzie z Włoch, Wielkiej Brytanii. Przebyli całą tę drogę i teraz nie zamierzają wracać do domu - powiedział jeden z uczestników.
Urząd miasta zapowiedział złożenie skargi
Policja nie mogła przeprowadzić ewakuacji terenu, ponieważ impreza została zorganizowana na prywatnej posesji, należącej do rolnika. Urząd miasta Cour-et-Buis zapowiedział złożenie skargi.
- Wczoraj wieczorem [w piątek - przyp. red.] poinformowano nas o planach nieautoryzowanego koncert muzycznego pomimo zakazu wydanego 14 sierpnia. Nie była ona autoryzowana przez właściciela, więc zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby kontrolować sytuację i spróbować ją opanować. Radiowozy zostały uszkodzone przez przebicie opon, zarysowania i uderzenia kamieniami. Dwóch policjantów zostało lekko rannych - przekazał jeden z urzędników.
