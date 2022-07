Fragmenty chińskiej rakiety mogą spaść na Ziemię. Podano przybliżoną datę

Fragmenty chińskiej rakiety, która w poniedziałek dostarczyła nowy moduł na budowaną stację kosmiczną Tiangong, mogą spaść na Ziemię. Dokładny punkt może nie być znany aż do godzin, w których rakieta ponownie znajdzie się w ziemskiej atmosferze. Trajektorię śledzi Amerykańskie Dowództwo Kosmiczne.

Rakieta Długi Marsz 5B Y3 wystartowała w niedzielę z kosmodromu Wenchang na wyspie Hajnan w południowych Chinach, wynosząc moduł laboratoryjny Wentian. To drugi element budowanej przez Chiny stacji kosmicznej Tiangong.

- To 20-tonowy metalowy obiekt. Choć będzie rozpadał się w miarę wchodzenia w atmosferę, liczne kawałki, niektóre z nich dość duże, dotrą na powierzchnię (Ziemi - red.) - powiedział Michael Byers z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej.

Kiedy spadnie chińska rakieta

Holger Krag, zajmujący się zagadnieniami związanymi z kosmicznymi śmieciami w Europejskiej Agencji Kosmicznej, przekazał, że miejsce, w którym rakieta ponownie wejdzie w atmosferę, zlokalizowano między 41. stopniem szerokości geograficznej południowej i 41. stopniem szerokości geograficznej północnej. To obszar obejmujący między innymi centralny pas Stanów Zjednoczonych, południe Europy, Azję Środkową i Chiny.

Dowództwo Kosmiczne USA zapewniło, że będzie śledzić drogę rakiety. Jak zaznaczył rzecznik prasowy, ze względu na zmienne warunki atmosferyczne punkt, w jakim rakieta ponownie znajdzie się w ziemskiej atmosferze, "nie może być dokładnie określony aż do godzin ponownego wejścia w atmosferę". Dodał, że według szacunków wydarzy się to około 1 sierpnia.

CNN zwraca uwagę, że już trzeci raz Chiny oskarżane są o nieodpowiednie podejście do pozostałości swojej rakiety. W ubiegłym roku kraj został skrytykowany po tym, jak pozostałości jednej z rakiet spadły do Oceanu Indyjskiego w pobliżu Malediwów. NASA skomentowała wtedy, że Chiny nie "spełniły odpowiednich standardów".

Pytanie do niebios

Wentian (chiń. "pytanie do niebios") to jeden z dwóch planowanych modułów laboratoryjnych stacji kosmicznej Tiangong ("niebiański pałac"). Zostanie przyłączony do znajdującego się już na orbicie modułu mieszkalnego Tianhe ("harmonia niebios"), w którym przebywa obecnie troje tajkonautów.