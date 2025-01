Epidemia gorączki Lassa. 22 osoby nie żyją

Nigeria zmaga się z epidemią gorączki Lassa od ubiegłego roku, kiedy odnotowano tam 1187 potwierdzonych przypadków. Obecnie już siedem z trzydziestu sześciu stanów zgłosiło potwierdzone przypadki tej choroby wirusowej, która według NCDC dotknęła głównie osoby młode w wieku od 21 do 30 lat.

Zakażenia w innych krajach

Przypadki choroby oprócz Nigerii zostały też potwierdzona przez WHO w Beninie, Ghanie, Gwinei, Mali, Sierra Leone i w Liberii. Jesienią ubiegłego roku Departament Zdrowia i Opieki Społecznej stanu Iowa poinformował o śmiertelnym przypadku gorączki Lassa u pacjenta, który wcześniej wrócił z Afryki Zachodniej. W ciągu ostatnich 55 lat w Stanach Zjednoczonych odnotowano osiem przypadków wirusa Lassa związanych z podróżami. Wirus Lassa został po raz pierwszy zidentyfikowany w 1969 r. w Nigerii. Zakażenie rozprzestrzenia się poprzez kontakt z odchodami gryzoni i jest przenoszone z człowieka na człowieka. Może powodować śmiertelną gorączkę krwotoczną. W Afryce Zachodniej co roku odnotowuje się od 100 do 500 tysięcy przypadków gorączki Lassa i około 5 tys. zgonów związanych z tą chorobą.