Rośnie liczba ofiar powodzi i osuwiska ziemi. Trwają poszukiwania zaginionych

Liczba ofiar śmiertelnych powodzi i osunięcia się ziemi w stolicy Ekwadoru wzrosła do co najmniej 25 - przekazano w środę. Ponad 50 osób zostało rannych, są też zaginieni. Władze nie wykluczają kolejnych osuwisk.

Stolicę Ekwadoru Quito nawiedziły ulewne opady deszczu, które doprowadziły do powodzi i osunięcia ziemi. Według ostatnich informacji zginęło co najmniej 25 osób. Jeszcze we wtorek informowano o 14 ofiarach śmiertelnych.