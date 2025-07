Fale podnosiły samochody. "To było szalone"

Auta zamieniły się w łodzie

Nieopodal, w Braintree, ratownicy wyciągali z wody weterana wojennego, który został porwany przez nurt, gdy próbował przejść przez zalany odcinek drogi. - Myślałem, że to tylko kilka centymetrów wody, ale zanim się zorientowałem, porwało mnie - mówił po akcji ratunkowej. Wspominał, że służby ratunkowe weszły do wody po pas, by mu pomóc. - To moi bohaterowie - podkreślił.