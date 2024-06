Deszcz podmył nasyp kolejowy, wykoleił się pociąg. Ulewy w Niemczech

Intensywne opady deszczu nawiedziły południowe Niemcy. W wyniku ulew i podmycia nasypu kolejowego wykoleiły się dwa wagony pociągu Intercity w Badenii-Wirtembergii. Nikt z pasażerów i obsługi nie ucierpiał - poinformowała w niedzielę rano agencja dpa. W sobotę gwałtowna aura nawiedziła też miasto Augsburg w Bawarii. Doszło tam do powodzi.

Podmycie nasypu kolejowego w wyniku ulewnych deszczy było przyczyną wykolejenia się dwóch wagonów pociągu Intercity-Express (ICE) w miejscowości Schwäbisch Gmünd w Badenii-Wirtembergii w nocy z soboty na niedzielę. Jak poinformowała agencja dpa, nikt ze 185 pasażerów pociągu oraz obsługi nie ucierpiał. Równolegle do torów kolejowych przebiega lokalna szosa, która została zniszczona przez osuwisko. Doszło tam do niegroźnego wypadku samochodowego, w wyniku którego również nikt nie odniósł obrażeń.

Według relacji rzecznika kolei, dwa pierwsze wagony pociągu ICE wypadły z szyn, ale się nie przewróciły. Pasażerowie pociągu zostali niezwłocznie ewakuowani i zakwaterowani w pobliskim przedszkolu, a następnie przewiezieni autobusami do miejscowości Pluderhausen. Miasto Schwäbisch Gmünd, gdzie w wyniku intensywnych opadów nastąpiło podmycie nasypu kolejowego, położone jest około 50 kilometrów na wschód od Stuttgartu.

Powódź w Bawarii

W sobotę doszło do powodzi w mieście Augsburg w Bawarii. Woda podmyła tam most kolejowy, zalane zostały ulice. Mieszkańcy zabezpieczali swoje domy workami z piasku.

Markus Soeder, premier Bawarii, powiedział, że powódź wyrządziła ogromne szkody. - Strasznie jest na to patrzeć, te obrazy bolą - mówił. - Szkody są ogromne [...] - dodawał. Premier podziękował służbom za zaangażowanie. Pracę strażaków doceniła również niemiecka ministra spraw wewnętrznych Nancy Faeser. Jak poinformowała, ponad 500 członków Federalnej Agencji Pomocy Technicznej zostało wysłanych na południe Niemiec do pomocy przy zalaniach. Zaapelowała też do mieszkańców o nieignorowanie alertów pogodowych.