Cztery godziny takiego gorąca są zabójcze. Tysiące ludzi tkwią w nim bez wody i prądu

Fala gorąca w Brazylii najbardziej zagraża najbiedniejszym mieszkańcom kraju. W środę i czwartek w Rio de Janeiro temperatura odczuwalna wzrosła do prawie 40 stopni Celsjusza - takie warunki są szczególnie niebezpieczne w miejscach, gdzie nie wszyscy mają dostęp do wody i elektryczności.

Letnie upały od kilku tygodni nawiedzają Brazylię. Najwyższą jak do tej pory wartość w styczniu zanotowano w mieście Quarai, niedaleko granicy z Urugwajem, gdzie w czwartek 23 stycznia termometry pokazały 42,4 stopnia Celsjusza. Temperatura odczuwalna jest jeszcze wyższa, w Rio de Janeiro zbliżając się w tym roku do nawet 50 st. C.

Bez wody i prądu

Wysokie wartości na termometrach pojawiły się także w środę i czwartek - temperatura odczuwalna wzrosła tam do prawie 40 stopni. W tak niebezpiecznych warunkach pogodowych najbardziej zagrożeni są mieszkańcy faweli, najbiedniejszych dzielnic, gdzie często nie ma dostępu do podstawowych udogodnień, takich jak woda i elektryczność. Mieszkańcy radzą sobie sobie z ekstremalnymi temperaturami na różne sposoby - dzieci chłodzą się w prowizorycznych basenach, a niektóre rodziny polewają ściany domów wodą, by je schłodzić.

W czwartek jedną z faweli odwiedziły pielęgniarki ze szpitali w Rio, aby zapewnić podstawową opiekę najbardziej zagrożonym grupom ludzi - osobom starszym, dzieciom, kobietom w ciąży.

- Znajdujemy się w miejscu, w którym domy są bliżej siebie, są wąskie i nie każdy ma klimatyzację - wyjaśniła jedna z nich w rozmowie z agencją informacyjną Reuters. - Kiedy idziemy na wizytę domową, staramy się włączyć wentylator, by pomieszczenie było nieco chłodniejsze.

Ogromny wzrost śmiertelności

W czwartek Biuro ds. Zdrowia Rio de Janeiro opublikowało wyniki badań nad wpływem gorąca na populację miasta. Z danych wynika, że wystarczą cztery godziny ekspozycji na temperaturę odczuwalną ok. 40 st. C, by śmiertelność osób cierpiących na choroby układu krążenia lub układu wydalniczego wzrosła o 50 procent. Przy wyższej temperaturze odczuwalnej, rzędu 44 st. C, czas ten skraca się do zaledwie dwóch godzin.

- Niezwykle ważne jest, aby nie lekceważyć wysokich temperatur i podejmować środki ostrożności w okresach ekstremalnych upałów - przekazali urzędnicy.

