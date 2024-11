Czeka nas bliskie spotkanie z asteroidą. Jest wielkości boiska piłkarskiego

Asteroida 2006 WB zbliży się do Ziemi na odległość 891 tysięcy kilometrów. To wielkość porównywalna z dwukrotną odległością, jaka dzieli naszą planetę z Księżycem (384 tys. km). Obiekt ten jest klasyfikowany jako "obiekt bliski Ziemi", po angielsku "Near-Earth objects", w skrócie - NEO.

NASA podała, że w najbliższych dniach inne asteroidy również zbliżą się do Ziemi. W poniedziałek dwa obiekty o nazwach 2024 WF2 i 2024 WJ3 przelecą w odległości odpowiednio 2 860 000 km i 4 480 000 km od Ziemi. We wtorek w pobliżu naszej planety znajdzie się także asteroida o nazwie 2024 WD3. Minie ona Ziemię w odległości 1 730 000 km.

Obiekty potencjalnie niebezpieczne

Astronomom znanych jest kilkadziesiąt tysięcy obiektów NEO. Są one odkrywane, katalogowane i śledzone przez dedykowane projekty obserwacyjne. Wśród NEO wyróżnia się tak zwane potencjalnie niebezpieczne asteroidy (po angielsku "potentially hazardous asteroids", w skrócie PHA). Są to ciała, które zbliżają się do Ziemi na odległość 0,05 jednostki astronomicznej (19,5 odległości do Księżyca). Mają one rozmiary na tyle duże (średnica większa niż 140 m), że w przypadku uderzenia wywołałyby katastrofę o skali regionalnej. Jak zaznaczają naukowcy, prawdopodobieństwo uderzenia dużej asteroidy w naszą planetę jest niezwykle niskie.