Alert RCB został wysłany do mieszkańców kolejnych powiatów województwa małopolskiego. Wcześniej wydano go tylko dla powiatu gorlickiego. SMS-owy alert, który ostrzega przed burzami, trafił do części mieszkańców trzech województw. Eksperci zwracają uwagę, że po burzach może dojść do przerw w dostawach prądu.