Najwyższy stopień alertów na Wyspach. "To jest wręcz apokaliptyczne"

Około południa wiatr zaczął przybierać na sile również w Irlandii Północnej. W Killowen w hrabstwie Down odnotowano poryw o prędkości 148 km/h. Jeszcze silniej wiało w Szkocji, gdzie w okolicach historycznej miejscowości Drumalbin zarejestrowano podmuch przekraczający 160 km/h. W południowej części Szkocji w piątek obowiązują najwyższe, czerwone ostrzeżenia przed silnym wiatrem, a agencja meteorologiczna Met Office ostrzegła, że niebezpiecznie silny wiatr może utrzymywać się nad krajem co najmniej do niedzieli.

Burza Eowyn. "To jest wichura o sile huraganu"

- To może być jedna z najsilniejszych wichur w historii Wysp Brytyjskich. To jest właściwie huragan, który dotarł do wybrzeży Irlandii i Wielkiej Brytanii - powiedział w piątek we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.